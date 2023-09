Motorista é arremessado de veículo em capotamento na BR-376, em Ivinhema

Motorista, de 34 anos, foi socorrido em estado grave na noite desta quarta-feira (20), após capotar o seu veículo Chevrolet Ônix, na BR-376, em Ivinhema - a 296 quilômetros. Com o acidente, ele foi arremessado do carro e parou cerca de 50 metros de distância do acidente.

Segundo informações do site Ivinoticias, o carro tinha placas de Ferraz de Vasconcelos, no interior de São Paulo, e ainda as causas que levaram ao acidente estão sendo apuradas pelas autoridades.

Mas conforme o site, o motorista perdeu o controle e saiu da pista, capotando diversas vezes e parando em uma propriedade rural. Durante o acidente, o veículo atingiu um pé de eucalipto e arrancou parte da cerca.

Populares que moram em residências próximas de onde aconteceu o acidente, visualizaram a situação e momentos depois conseguiram encontrar o motorista, que estava a metros de distância do carro.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado gravíssimo para o Hospital Municipal de Ivinhema.

