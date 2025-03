Motorista Ã© arremessado em capotamento e morre na BR-463, em Dourados

Motorista, ainda não identificado, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na noite deste domingo (9), na BR-463, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Ele foi arremessado do veículo durante o capotamento e não resistiu aos ferimentos, falecendo ainda no local, sem ter a chance de ser socorrido.

O condutor estava trafegando no sentido de Dourados para Ponta Porã, quando perdeu o controle do veículo em uma rotatória e capotou o veículo, sendo posteriormente arremessado, conforme informações do jornalista Sidnei Bronka, do Ligado na Notícia.

A suspeita é que o veículo fosse usado para transporte de produtos ilícitos ou contrabandeados, devido as suas características, como: vidros escuros, apenas um banco - o do motorista. O veículo ficou totalmente destruído.

A Polícia Rodoviária Federal e demais autoridades estiveram pelo local dos fatos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também