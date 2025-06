Motorista é arremessado para fora de caminhonete em capotamento em Ivinhema

Motorista, de 20 anos, ficou ferido após ser arremessado da caminhonete Ford F1000, que conduzia, em razão de um capotamento na MS-141, em Ivinhema, no sentido para Naviraí, durante a tarde desta sexta-feira (20).

Informações do site Jornal da Nova apontam que o condutor perdeu o controle do veículo e ao sair da pista de rolagem, capotou e fez com que ele fosse arremessado do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima apresentando fortes dores na região torácica, lado esquerdo, braço esquerdo e calcanhar esquerdo.

Após devidamente imobilizado, foi levado até o HMI (Hospital Municipal de Ivinhema) para cuidados médicos.

Além dos militares, estiveram presentes no local uma equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária).

