Motorista é autuado por homicídio após acidente que matou mulher em Rio Brilhante

O homem, de 44 anos, que conduzia o veículo New Fiesta, que se envolveu em um acidente em Rio Brilhante e vitimou Rosimeire Aparecida dos Santos, de 44 anos, durante a noite de domingo, foi autuado por homicídio doloso.

Ele estava embriagado, onde o teste do bafômetro acusou 0,93 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões.

O condutor do veículo chegou a ser socorrido, mas recebeu alta durante a segunda-feira (18) e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante, onde foi autuado.

Por lá, ele foi autuado pelos crimes de homicídio doloso qualificado e tripla tentativa de homicídio qualificado, conforme explicou o delegado Ghoeth Júnior para a reportagem do Rio Brilhante em Tempo Real.

No veículo de passeio ainda estavam outra mulher, de 43 anos, e um homem, de 50 anos, e um rapaz, de 28 anos. Já no ônibus, que seguia de Ponta Porã para Campo Grande, estavam 42 passageiros, além do motorista, mas ninguém ferido.

O corpo de Rosimeire será encaminhado para o IML de Dourados para realização de exames de necropsia.

