Motorista e passageiro de carreta morrem carbonizados em acidente na BR-163, em Caarapó

José Antônio de Lima, de 38 anos, e Tiago Leonardo Duarte, de 34 anos, morreram carbonizados em um grave acidente entre duas carretas, durante a madrugada desta sexta-feira (21), na BR-163, no trecho entre Caarapó e Juti. Eles eram moradores de Fátima do Sul - a 243 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as primeiras informações a respeito do acidente, um dos motoristas estava descansando na carreta estacionada nas margens da rodovia, quando houve a colisão de grave impacto na sua traseira provocada por outro veículo longo.

Devido a força da colisão, a carreta acabou pegando fogo e auxiliada pela carga do outro veículo, rapidamente se espalhou e consumiu a cabine onde estavam José Antônio e Tiago Leonardo.

Motorista e passageiro não tiveram chance de sair do veículo, pois ficaram presos nas ferragens, e morreram carbonizados.

Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e a CCR MSVia na tentativa de socorrer as vítimas, mas não pôde ser feito. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local atuando na ocorrência.

Polícia Civil de Caarapó e Perícia Científica também foram acionados para acompanhar e dar seguimento aos trabalhos de praxe.

