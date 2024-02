Motorista é preso com 20 kg de drogas escondidas em carro na BR-463 em Ponta Porã

Motorista, que não teve a identificação revelada, foi preso durante a tarde desta segunda-feira (29) carregando cerca de 20 quilos de cloridrato e pasta base de cocaína, na BR-463, em Ponta Porã.

A Polícia Federal realizava fiscalizações de rotina na região da rodovia, quando abordaram o veículo.

Na inspeção feita no interior, descobriram que as drogas estavam escondidas no estofamento do banco do veículo.

Diante das circunstâncias, o condutor foi preso em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

"Esta atividade é um desdobramento da Operação Argos, ação integrada de órgãos do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério da Defesa e tem por objetivo o fortalecimento da atuação de forças de segurança pública na faixa de fronteira do Brasil com o Paraguai", diz a nota da PF.

