Motorista é preso com 450 mil maços de cigarros contrabandeados em Sidrolândia

Interior Segundo morto em confronto em Mundo Novo é paraguaio e com várias passagens

Interior Justiça Eleitoral anula votos do MDB em Paranhos por fraude à cota de gênero

Interior Fugitivo de delegacia morre em confronto com a polícia em Ponta Porã

Interior PRF apreende caminhão com 2 toneladas de drogas em Paranaíba

O motorista disse que carregou a carga de cigarros em uma fazenda no Paraguai, e que levaria o veículo até a cidade de Campo Grande.

Segundo informado pela instituição, as equipes faziam patrulhamento na região e abordaram a combinação veicular Scania R480 A6x4.

Polícia Rapaz é executado com 15 tiros e requintes de crueldade no Jardim Centenário