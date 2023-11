Motorista embriagado atropela e mata mulher que seguia para aniversário do neto

Uma mulher, identificada como Jovina Salinas Barrios, de 59 anos, morreu no início da noite deste sábado (18), em Ponta Porã, após u motorista bêbado a atropelar enquanto seguia para a festa de aniversário do neto.

Segundo informações do portal Dourados News, a mulher seguia para o aniversário do neto, pilotando uma motocicleta com outras três pessoas na garupa, quando uma caminhonete, modelo Mitsubishi L-200, dirigida por Lucas da Silva Fleitas, de 33 anos, a atropelou. A polícia ainda deve apurar as circunstâncias do acidente.

As pessoas que estavam na garupa da moto, uma adulta, identificada como Wilma Gonzalez, de 21 anos, e duas crianças, foram resgatadas com vida e encaminhadas até o Hospital Regional, porém, Jovina acabou não resistindo ao acidente e morreu.

O motorista da caminhonete foi levado até a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal grave, morte no trânsito e por dirigir sob efeito de álcool.

