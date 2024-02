Motorista fica em estado grave após acidente entre carretas na BR-060 em MS

Motorista de uma carreta, que não teve a identificação revelada, foi socorrido em estado grave na noite desta segunda-feira (19), após colidir frontalmente com outra carreta na BR-060, entre as cidades de Paraíso das Águas e Chapadão do Sul, a 280 e 330 quilômetros de Campo Grande, respectivamente.

O motorista da carreta atingida, identificado como Jeferson Cassio da Silva, de 38 anos, explicou que seguia no sentido da pista de Chapadão do Sul para Paraíso das Águas, quando notou que o condutor do outro veículo invadiu a contramão, causando a colisão entre as carretas.

Jeferson, que saiu ileso do acidente, disse ao site BNC Notícias que seguia para Paranavaí, no interior do Paraná, e transportava grãos de soja. Já a outra carreta estava transportando combustíveis.

Por outro lado, o motorista acidentado sofreu ferimentos graves e contou com a ajuda de populares que passavam pelo local para levá-lo até um hospital de Chapadão do Sul. "Pude ajudar socorrer o outro colega motorista e vi que estava bem ferido, com o braço bem machucado. Nascemos de novo", relatou Silva.

O Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados para dar continuidade a ocorrência.

