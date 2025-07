Motorista fica ferido ao tombar carreta com carnes na MS-480, em Anaurilândia

Motorista, de 30 anos, ficou ferido após tombar uma carreta carregada com carnes neste sábado (19), na MS-480, em Anaurilândia. Ele foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar no distrito de Rosana, em São Paulo.

Informações divulgadas pelo portal Jornal da Nova, apontam que a carga foi carregada em uma indústria frigorífica Nova Andradina e seguiria para Porto de Paranaguá, no Paraná.

As autoridades irão investigar as causas do acidente. A princípio, a carga não foi comprometida.

Ainda conforme o site, a carreta permaneceu fora da pista e pela manhã, o trânsito na região ficou interrompido para que fosse realizada a remoção do veículo.

