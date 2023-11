Motorista fica ferido em capotamento na MS-395 em Bataguassu

Motorista, de 30 anos, sofreu ferimentos leves durante o capotamento do seu veículo, um Fiat Cronos, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (10), na MS-395, entre Bataguassu e Brasilândia.

Segundo o relato do condutor, ele seguia no trajeto de Bataguassu à Brasilândia e evitou uma colisão contra um caminhão, que vinha no outro sentido e entrou na pista contrária, após desviar de um galho de árvore no meio da rodovia.

O homem perdeu a direção do controle do veículo, bateu em um morro e logo em seguida capotou o Cronos.

Ele sofreu ferimentos leves e escoriações no rosto. Ele foi socorrido por uma ambulância do município de Brasilândia e foi encaminhado para Hospital Dr. Julio Cesar Paulino Maia.

O Corpo de Bombeiros acompanhou a ocorrência e ficou no local até o carro ser retirado por um guincho.

Deixe seu Comentário

Leia Também