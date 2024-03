Motorista fica preso às ferragens em grave acidente na BR-262

Durante a tarde deste sábado (23), um veículo Fiat Uno, conduzido por um motorista, que não teve a identificação revelada, se chocou contra um caminhão na BR-262, no trecho que liga Três Lagoas a Campo Grande. O homem chegou a ficar preso às ferragens.

Informações do site Rádio Caçula FM, apontam que o condutor do veículo de passeio invadiu a pista contrária e colidiu com o caminhão.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para trabalhar na ocorrência, onde houve a necessidade de usar o desencarcerador para retirar a vítima, que ficou presa nas ferragens do veículo.

Após ele ser retirado do veículo, ele recebeu atendimento médico no local antes de ser encaminhado para uma unidade hospitalar.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também