Motorista invade calçada atropela casal, deixa um morto e foge em Amambai

Um motorista invadiu a calçada da Avenida Pedro Manvailler, na madrugada deste domingo (5), atropelou um casal de jovens, deixando Rayane Bulgue de 20 anos morta no local, seu namorado também de 20 anos foi socorrido com diversos ferimentos, mas sem gravidade.

O veículo, modelo VW Gol cinza, com placas de Ponta Porã, tinha três ocupantes, após o acidente, dois deles fugiram, incluindo o motorista, o que permaneceu no local foi encaminhado para a delegacia como testemunha.

Conforme o site Gazeta News, os jovens estariam em uma lanchonete na região, quando saíram do local foram caminhando pela calçada da avenida, quando na região do Terminal Rodoviário o condutor veio desgovernado e atiniu o casal. Eles estavam com a irmã de Rayane, de 16 anos, mas ela não chegou a ser atingida.

Com o impacto, Rayane não resistiu e morreu na hora, já o seu namorado teve apenas escoriações, o Corpo de Bombeiro foi acionado e atendeu o rapaz que foi encaminhado para o Hospital Regional de Amambai. O rapaz é morador de Dourados e estava na cidade a passeio.

Conforme a Polícia Civil do município, o motorista já foi identificado, trata-se de um rapaz de 25 anos morador de Amambai, que permanece foragido.

Deixe seu Comentário

Leia Também