Motorista de Land Rover invade e destrói entrada da prefeitura de Mundo Novo

Durante a segunda-feira (17), a Polícia Civil de Mundo Novo prendeu em flagrante, um homem, de 35 anos, apontado como o motorista de uma Land Rover, que invadiu e destruiu a entrada da Prefeitura Municipal - a 469 quilômetros de Campo Grande. O caso havia acontecido ainda na madrugada, quando ele fugiu, deixando o veículo danificado.

Segundo informado pela Polícia Civil, o motorista seguia em alta velocidade pela Travessa Osvaldo Cruz, mas em determinado momento, acabou perdendo o controle da direção e invadiu o prédio público. No espaço, funcionava o Centro de Qualificação Municipal.

Após o acidente, ele deixou o local e abandonou o veículo. A Polícia Militar esteve presente no local, apreendeu a Land Rover, averiguando o prejuízo na prefeitura, informando a situação para os policiais civis, que passaram a realizar diligências na tentativa de encontrar o suspeito.

O suspeito foi localizado horas depois do caso, após ser identificado, em uma loja de veículos na cidade. Ainda segundo a polícia, o motorista estava com a carteira de habilitação cassada desde 2021, por uma decisão da 1ª Vara Federal de Guaíra, no interior do Paraná.

Ele foi preso em flagrante por crimes relacionado ao Código de Trânsito Brasileiro, como dirigir veículo automotor sem a devida permissão e afastar-se do local do acidente e trafegar em velocidade incompatível.

