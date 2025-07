Motorista morre ao cair no rio Paraguai e família do Ceará pede ajuda com translado

O topógrafo José Gilvancelio Pereira, de 36 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito ao cair com o veículo, um Volkswagen Gol, no rio Paraguai, em Porto Murtinho, na madrugada deste domingo (13).

O carro e o corpo da vítima só foram retirados da água após 16 horas de busca e uma força-tarefa montada pelo Corpo de Bombeiros. As causas que levaram ao acidente estão sendo investigadas.

Segundo informações do site Porto Murtinho Notícias, José Gilvancelio era natural de Arneiroz, no Ceará, e estava na cidade sul-mato-grossense trabalhando como auxiliar de serviços de topografia.

Ainda conforme o site, o veículo caiu de uma rampa sobre uma calçada e, em seguida, afundou nas águas do rio Paraguai. Populares chegaram a presenciar o momento do acidente e pularam no rio com intuito de ajudar a vítima, mas o veículo submergiu rapidamente.

A Polícia Civil irá investigar as causas que levaram ao acidente.

A família da vítima iniciou nas redes sociais, uma campanha para conseguir recursos financeiros para ajudar no translado do corpo.

“Estamos vivendo um momento de dor e desespero. Só queremos levar o Diego de volta para casa, para que possamos nos despedir com dignidade”, declarou um parente próximo ao jornalista Edicarlos Oliveira.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também