Motorista morre ao capotar caminhão carregado de laranja na MS-395 em Anaurilândia

Um motorista, ainda não identificado, morreu na madrugada desta sexta-feira (30), após capotar o caminhão que dirigia carregado de laranja na MS-395, entre as cidades de Anaurilândia e Bataguassu.

Conforme informações do site Jornal da Nova, o veículo seguia pela rodovia, próximo a Vila Quebracho, quando por motivos que estão sendo apurados pelas autoridades, o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista.

Com isso, ele capotou nas margens da rodovia e o condutor ficou preso nas ferragens, não suportando aos ferimentos. Ele estava sozinho no veículo quando houve o acidente.

O Corpo de Bombeiros, PMR (Polícia Militar Rodoviária), Polícia Civil e Perícia Científica estiveram atendendo a ocorrência.

