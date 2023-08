Motorista morre após bater carro em ônibus na BR-262, em Aquidauana

Edmilson Nunes dos Santos, de 50 anos, morreu na noite desta terça-feira (15) após sofrer um grave acidente na BR-262, em Aquidauana - a 141 quilômetros de Campo Grande. Ele estava no veículo Fiat Pálio que colidiu contra um ônibus de viagem e ficou preso às ferragens, sofrendo múltiplas fraturas.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, a vítima chegou a ser socorrida e transferida às pressas para a Santa Casa de Campo Grande, mas assim que chegou ao hospital, por volta das 22h53, morreu.

As informações acerca da dinâmica do acidente são escassas, pois não foi lavrado nenhuma ocorrência pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), situação apresentada no registro policial. A suspeita é que a colisão tenha sido frontal diante dos danos causados no veículo de passeio.

Os passageiros e o motorista do ônibus não se feriram. O Corpo de Bombeiros esteve no local do acidente e precisou usar o desencarcerador para retirar Edmilson do veículo.

A vítima foi primeiramente para o hospital de Aquidauana, estabilizado e foi transferido para Campo Grande, onde não resistiu por conta dos graves ferimentos.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol

