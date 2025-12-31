Motorista morre após perder controle de caminhonete no Rodoanel de Ponta Porã

Um homem de 42 anos, identificado como Hudson Alves Marques, morreu em um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (31) no Rodoanel de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.
Conforme informações iniciais, ele conduzia uma caminhonete quando, por motivos que ainda serão apurados, perdeu o controle da direção, o veículo saiu da pista e o motorista foi arremessado.
Hudson não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A vítima era eletricista e bastante conhecida por amigos e colegas de trabalho.
As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Interior
Casa fica destruída após incêndio e moradora é socorrida em Chapadão do Sul
Interior
Corpo encontrado foi queimado junto com pneus e entulhos em barraco em Dourados
Interior
STJ nega liberdade a acusado de matar criança de 2 anos enquanto empinava moto em MS
Interior
Corpo é encontrado carbonizado em Dourados
Interior
Homem é assassinado com golpes de faca no pescoço em Coxim
Interior
Justiça penhora aposentadoria de ex-prefeito de Juti condenado por improbidade
Interior
Aluno da Pestalozzi morre durante incêndio em residência em Ribas do Rio Pardo
Interior
Peão é socorrido após levar coice de cavalo em fazenda em Aquidauana
Interior
Agiota colombiano é encontrado morto no Rio Paraná, em Três Lagoas
Interior