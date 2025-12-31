Motorista morre após perder controle de caminhonete no Rodoanel de Ponta Porã

Um homem de 42 anos, identificado como Hudson Alves Marques, morreu em um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (31) no Rodoanel de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Conforme informações iniciais, ele conduzia uma caminhonete quando, por motivos que ainda serão apurados, perdeu o controle da direção, o veículo saiu da pista e o motorista foi arremessado.

Hudson não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A vítima era eletricista e bastante conhecida por amigos e colegas de trabalho.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

