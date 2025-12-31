Menu
Menu Busca quarta, 31 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Interior

Motorista morre após perder controle de caminhonete no Rodoanel de Ponta Porã

Vítima foi identificada como Hudson Alves Marques, de 42 anos, que não resistiu aos ferimentos

31 dezembro 2025 - 17h43Taynara Menezes
Hudson de 42 anos Hudson de 42 anos   (Foto: arquivo pessoal )

Um homem de 42 anos, identificado como Hudson Alves Marques, morreu em um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (31) no Rodoanel de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Conforme informações iniciais, ele conduzia uma caminhonete quando, por motivos que ainda serão apurados, perdeu o controle da direção, o veículo saiu da pista e o motorista foi arremessado.

Hudson não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A vítima era eletricista e bastante conhecida por amigos e colegas de trabalho.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Casa ficou destruída
Interior
Casa fica destruída após incêndio e moradora é socorrida em Chapadão do Sul
Corpo foi encaminhado para o IMOL
Interior
Corpo encontrado foi queimado junto com pneus e entulhos em barraco em Dourados
Moto apreendida pela PM na época -
Interior
STJ nega liberdade a acusado de matar criança de 2 anos enquanto empinava moto em MS
Corpo encontrado na manhã de hoje
Interior
Corpo é encontrado carbonizado em Dourados
Homem morreu com golpes de faca
Interior
Homem é assassinado com golpes de faca no pescoço em Coxim
Dinheiro /
Interior
Justiça penhora aposentadoria de ex-prefeito de Juti condenado por improbidade
Bruno era aluno da Pestalozzi
Interior
Aluno da Pestalozzi morre durante incêndio em residência em Ribas do Rio Pardo
Ambulância que atendeu a ocorrência
Interior
Peão é socorrido após levar coice de cavalo em fazenda em Aquidauana
Local onde corpo de colombiano foi encontrado
Interior
Agiota colombiano é encontrado morto no Rio Paraná, em Três Lagoas
O corpo será levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jardim para exames necroscópicos
Interior
Criança morre durante passeio turístico em Bonito

Mais Lidas

Suspeito com a arma na mão
Polícia
VÍDEO: Homem é assassinado a tiros após 'olhar' para mulher em bar de Campo Grande
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Polícia
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Queima de fogos na 14 de Julho em anos anteriores
Comportamento
De festa gratuita aos eventos premium, veja onde curtir o Réveillon 2026 na Capital
Movimentação policial no local
Polícia
AGORA: Perseguição termina com bandidos jogando carro em córrego na Capital