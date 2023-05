Motorista morre após perder direção do carro e capotar na MS-141, em Ivinhema

Fábio Júnior de Moura Machado, de 36 anos, morreu na madrugada deste sábado (13), após perder o controle do seu carro e capotar na MS-141, entre as cidades de Ivinhema e Angélica.

A Polícia Militar Rodoviária deve apurar as causas que levaram o motorista a perder o controle do seu Volkswagen Gol, onde capotou e parou nas margens da pista da rodovia.

Segundo informações do site Ivinotícias, a vítima era moradora de Ivinhema e não teria resistido aos ferimentos.

Ao lado do carro, foram encontradas algumas latas de cerveja.

