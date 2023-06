Motorista morre carbonizado em acidente entre carretas na MS-338

Um motorista de uma carreta, ainda não identificado, morreu carbonizado e preso às ferragens na tarde deste domingo (25) em um acidente de trânsito envolvendo uma segunda carreta na MS-338, entre Bataguassu e Santa Rita do Pardo. O segundo motorista foi encaminhado para um hospital.

O forte impacto entre as carretas, consideradas cegonhas, deu início ao incêndio em uma delas e o fogo se espalhou pela vegetação, travando completamente a pista nos dois sentidos.

Conforme o site Cenário MS, o motorista que sobreviveu ao acidente foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Santa Rita. Os carros que eram carregados ficaram espalhados na pista.

Ainda segundo informações do site, as duas carretas seguiam em sentido opostos e em determinado momento houve a colisão frontal. A princípio, o motorista da carreta que seguia no sentido para a Bataguassu, teria perdido o controle da direção, causando o acidente.

O Corpo de Bombeiros de Santa Rita contou com apoio da corporação de Bataguassu para controlar o incêndio, tanto no veículo, como na pastagem que fica nas margens da rodovia.

