Motorista morre de susto após pneu de caminhão bater em seu carro na BR-163, em MS

Durante a tarde desta terça-feira (26), Cesar Augusto Lira, de 55 anos, morreu após se assustar com o pneu de um caminhão que se soltou e atingiu o capô do seu veículo, na BR-163, na região de Itaquiraí - a 408 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava acompanhada de sua esposa e ela relatou para a polícia que ambos estavam na rodovia no Toyota Corolla, quando o pneu do caminhão se soltou e atingiu o veículo.

Naquele primeiro momento, ninguém ficou ferido, apenas danos materiais. Porém, minutos depois, a esposa de Cesar explicou que ele afirmou estar passando mal e o rosto ficou arroxeado.

Uma médica que passava pelo local visualizou a situação e tentou realizar uma massagem cardíaca na vítima até a chegada de uma ambulância da CCR MSVia, concessionária responsável pela rodovia, e encaminhou o condutor para o Hospital São Francisco. Mesmo com as manobras de reanimação, o óbito foi constatado.

A esposa de Cesar contou que a vítima não tinha problemas cardíacos, mas que na família já houve casos de morte súbita.

