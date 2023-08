Motorista de 32 anos morre em acidente entre carro em van na BR-060, em Nioaque

No final da tarde desta quinta-feira (10), Gilberto Rosa Gonçalves Junior, de 32 anos, morreu em grave acidente de trânsito na BR-060, em Nioaque - a 185 quilômetros de Campo Grande, após colidir de forma frontal seu Fiat Uno em uma van de entregas de produtos hospitalares.

O condutor da van não ficou ferido e saiu ileso do acidente. Ele explicou que o motorista do Uno invadiu a pista contrária e ao tentar desviar do carro, não teve tempo e colidiu frontalmente com o carro de passeio, que ficou destruído.

O Corpo de Bombeiros e uma equipe do Hospital 24 Horas de Nioaque foram acionados para tentar socorrer a vítima, mas Gilberto não resistiu aos ferimentos, conforme informado pelo site Jardim MS News

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local apurando as circunstâncias do acidente.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal de Jardim.

