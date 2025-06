Motorista morre em acidente entre caminhões na BR-163, em Bandeirantes

O caminhoneiro Reginaldo Camargo Padilha, de 48 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (6), na BR-163, entre Bandeirantes e São Gabriel do Oeste. Ele teve a traseira do caminhão atingida por outro caminhão, provocando o capotamento do veículo.

O outro condutor, identificado como Guilherme Gomes da Silva Abatti, de 33 anos, foi preso em flagrante pelo crime de trânsito cometido - o registro foi feito como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Conforme informações do boletim de ocorrência, ambos caminhões estavam seguindo no mesmo sentido da rodovia, quando por determinado momento, Guilherme atingiu a traseira do veículo conduzido por Reginaldo.

O impacto fez com que a vítima perdesse o controle da direção, capotando logo na sequência e provocando o óbito do caminhoneiro.

Estiveram no local, a CCR MSVia, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Polícia Científica para os trabalhos de praxe.

Entrevistado ainda no local, Abatti relatou que fez uso de medicamento para depressão e na cena, estava bastante transtornado e tremendo.

