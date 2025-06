Motorista morre em acidente entre caminhões na MS-306, em Cassilândia

Alzenir Nunes Camacho, de 58 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito envolvendo dois caminhões na MS-306, em Cassilândia - a 420 quilômetros de Campo Grande, durante a terça-feira (10).

Informações apontam que Alzenir estava no caminhão que havia parado no acostamento da rodovia para realizar uma entrega em uma chácara.

Porém, a pista estava no trecho no sistema 'pare e siga' e ao tentar retornar para a rodovia, Alzenir não teria percebido a aproximação de outro caminhão, ocorrendo a colisão entre os dois veículos.

Segundo o site Cassilândia Notícias, o motorista teria batido a cabeça e morreu no local do acidente. O passageiro que estava com ele foi socorrido e encaminhado para a unidade hospitalar.

Já o condutor do outro caminhão também foi socorrido, mas não se feriu, sofrendo apenas algumas escoriações leves.

A Polícia Civil, Polícia Militar Rodoviária e a Way-306 estiveram no local do acidente, que foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

