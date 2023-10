Motorista morre em acidente entre carretas na BR-267, em Nova Alvorada do Sul

Motorista, ainda não identificado, morreu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (11) em um grave acidente envolvendo pelo menos duas carretas, na BR-267, na região de Nova Alvorada do Sul - a 121 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as primeiras informações, a vítima estava sozinho na carreta carregada de refrigerantes e ficou com o corpo preso às ferragens da cabine. Na outra carreta com carga de milho estava um casal, que não ficou ferido no acidente.

As circunstância do acidente, conforme o site Alvorada Informa, continuam sendo investigadas pela Polícia Civil, Polícia Científica e até mesmo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

A carreta que estava o casal seguia no sentido da pista que iria para Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina. Com o impacto, a carga de refrigerantes da carreta ficou espalhada pela pista.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para ajudar na retirada do corpo da vítima das ferragens e por conta da complexidade do acidente, a pista ficou chegou a ficar com um congestionamento de 30 quilômetros.

