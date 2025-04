Motorista morre em acidente entre carretas na MS-112, em Três Lagoas

Josenildo Dias de Lima, de 46 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito envolvendo duas carretas, na tarde desta quinta-feira (3), na MS-112, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande. A vítima era moradora de Castilho, no interior de São Paulo.

Informações do portal RCN 67 apontam que Josenildo estava em um Volvo FH, acoplada a um bitrem e seguia no mesmo sentido da outra carreta envolvida, que carregava grãos, quando houve a colisão na traseira do veículo longo.

Devido ao forte impacto, o caminhoneiro não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O trecho da rodovia ficou interditado para o trabalho das equipes.

A Polícia Militar Rodoviária atendeu o caso inicialmente, mas depois, a ocorrência ficou a caráter da Polícia Civil e da Polícia Científica.

As causas que levaram ao acidente de trânsito serão investigadas.

