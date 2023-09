Motorista morre em acidente entre carretas que deixou rodovia interditada em MS

Saiba Mais Interior Carretas colidem e rodovia entre Ivinhema e Deodápolis está interditada

O motorista Arthur Ricardo Nunes dos Santos Rosa, de 26 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (13) em decorrência de um grave acidente de trânsito envolvendo duas carretas na região da BR-376, trecho entre Ivinhema e Deodápolis. A pista está interditada para os trabalhos e remoção dos veículos.

A vítima estava em uma carreta de cor preta e seguia para Fátima do Sul, onde buscaria mercadorias para serem entregues posteriormente. Ele seguia no sentido de Ivinhema a Deodápolis, quando aconteceu o acidente com a carreta que vinha no sentido contrário.

O outro veículo longo tinha placas do Mercosul, transportava grãos de soja e era conduzido por um motorista, de 44 anos. Segundo o site Ivinotícias, o condutor teve ferimentos nos braços e nas pernas, sendo encaminhado para o Hospital Municipal de Ivinhema.

A colisão provocou prejuízos nas duas carretas, além da carga de grãos ficar espalhada pela pista. A rodovia, nesse trecho, está interditada para o trabalho da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e Polícia Científica.

As autoridades ainda buscam esclarecer as circunstâncias que causaram o grave acidente.

