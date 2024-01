Motorista morre em capotamento e cachorro é salvo na MS-430 em São Gabriel do Oeste

Homem, identificado como Affonso Tozeto Neto, de 27 anos, morreu na manhã deste sábado (20) em razão de um acidente de trânsito na MS-430, em São Gabriel do Oeste, a 139 quilômetros de Campo Grande. Ele conduzia um Volkswagen Gol que capotou na pista e parou em meio a vegetação.

Informações divulgadas pelo site A Rota da Notícia apontam que a vítima seguia no sentido de Rio Negro a São Gabriel do Oeste, quando em determinado momento, acabou perdendo o controle da direção e capotou o veículo.

O carro só parou no meio da vegetação existente as margens da rodovia. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local, a vítima não apresentava sinais vitais.

Conforme o site Idest, também do município, apontou que o cachorro que estaria no veículo foi encontrado vivo e ao lado do corpo de Affonso. Ele foi resgatado pelos militares.

Além da Polícia Militar Rodoviária, compareceram no local, a Polícia Civil e a Polícia Científica para os procedimentos de praxe e levantamentos sobre a ocorrência.

