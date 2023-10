Motorista morre em capotamento e dois ficam feridos em Paranaíba

Donivaldo Aparecido, de 46 anos, morreu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (27) em virtude de um acidente de trânsito, onde o carro em que ele estava capotou diversas vezes após bater na lateral de uma ponte em Paranaíba - a 411 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Rodoviária Estadual esteve no local do acidente e apurou que o carro era um Chevrolet Custom, de cor branca, e tinha três ocupantes: motorista e mais dois passageiros.

O primeiro passageiro saiu ileso, apenas com algumas escoriações pelo corpo, não necessitando de atendimento médico. O segundo, no entanto, estava com uma possível fratura no braço, porém consciente e nenhuma outra lesão grave, sendo encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa.

No local estava o corpo do motorista Donivaldo Aparecido, que não resistiu aos ferimentos e faleceu antes mesmo do socorro chegar.

A Polícia Científica esteve no local e fez todos os trabalhos técnicos. Após isso, o corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima na Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.

