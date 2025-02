Motorista morre em grave acidente na MS-040, em Santa Rita do Pardo

Motorista de uma picape Fiat Strad, identificado como Almir Magdaleno Sanchez, de 61 anos, morreu em decorrência de um grave acidente nas primeiras horas da manhã de quinta-feira (30), na MS-040, em Santa Rita do Pardo.

As informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima colidiu violentamente contra uma carreta, que acabou saindo da pista no acidente. Já a Fiat Strada, que era conduzida pela vítima, ficou com a frente bastante destruída.

O passageiro que estava com Almir, mas que não teve a identificação revelada, foi transportado para Hospital de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O motorista da carreta não ficou ferido.

As causas que levaram ao acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Almir Magdaleno era natural de Tupã, no interior de São Paulo.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

