Motorista morre preso às ferragens após bater Hilux em poste na MS-295, em Paranhos

O idoso Guilherme Mateus Franco, de 67 anos, morreu após capotar e bater a Toyota Hilux que conduzia num poste na MS-295, em Paranhos, no último domingo (11). Ele chegou a ficar preso nas ferragens do veículo.

Ele estava na companhia da esposa, que não teria sofrido nenhum ferimento grave, apesar da magnitude do acidente.

Segundo o site A Gazeta News, Guilherme e a esposa estavam seguindo pela rodovia na caminhonete, quando por motivos ainda a serem apurados, o idoso perdeu o controle da direção, saindo da pista e capotando o veículo, colidindo contra um poste nas margens da rodovia.

O impacto fez com que o veículo sofresse afundamento do teto, atingindo a cabeça do motorista, que não resistiu e morreu ainda no local, preso nas ferragens do veículo. O Corpo de Bombeiros, acionado para atendimento da ocorrência, precisou usar o desencarcerador para retirar o corpo da vítima.

Já a esposa da vítima foi socorrida por populares e encaminhada para o Hospital Municipal de Paranhos.

Estiveram no local a Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e a Polícia Científica para apurar o caso.

