sexta, 08 de agosto de 2025
Interior

Motorista morre preso às ferragens após capotar Ecosport em Aquidauana

Quem teria avistado o veículo no barranco foram passageiros de um ônibus

08 agosto 2025 - 12h23Luiz Vinicius
Carro ficou capotadoCarro ficou capotado   (O Pantaneiro)

Eduardo Aparecido da Silva morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (8), na BR-419, em Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande. Ele ficou preso às ferragens após o capotamento do Ford Ecosport que conduzia.

Informações apontam que o condutor perdeu o controle da direção, capotou e foi lançado barranco abaixo, parando somente após ser contido por uma cerca de arame liso, dentro de um matagal.

Segundo o site O Pantaneiro, quem avistou o veículo caído no barranco foram passageiros de um ônibus, que devido a altura, conseguiram visualizar o veículo capotado e alertaram as autoridades, principalmente o Corpo de Bombeiros.

A vítima estava presa às ferragens. O homem trajava uma bermuda no momento em que sofreu o acidente.

Pelo local, ainda conforme o site, peças do veículo ficaram pela rodovia, indicando a gravidade do acidente.

