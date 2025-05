Motorista morreu após ser ejetado de carro em colisão com árvore em Ponta Porã

Saiba Mais Polícia Motorista morre após perder o controle de direção e acertar árvore em Ponta Porã

Foi identificado como Manoel dos Santos Bezerra, de 54 anos, o motorista que morreu em um grave acidente de trânsito na manhã deste domingo (11), na BR-463, em Ponta Porã.

Manoel estava conduzindo um Chevrolet Prisma, quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu contra uma árvore nas margens da rodovia, conforme dito pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Com o impacto da batida, o motorista foi ejetado do veículo e morreu na hora, sem ter a chance de ser socorrido. Quem reconheceu a vítima foi o irmão, que estava no local do acidente.

Segundo o site Ponta Porã News, as autoridades vão investigar o que teria acontecido para que Manoel perdesse o controle da direção.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram presentes no local também, assim como o Corpo de Bombeiros.

