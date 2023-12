Motorista morto em acidente em Nova Andradina estava com CNH de outra pessoa

O motorista que morreu em decorrência de um acidente de trânsito na BR-267, em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (29), teve sua verdadeira identificação revelada pela Polícia Civil. Trata-se de Ernani Alexandre da Silva, de 64 anos.

Anteriormente, segundo o site Jornal da Nova, a vítima havia sido identificada como Luciano Garcia Pizziguini, de 64 anos. Contudo, a Polícia Civil descobriu que o documento encontrado na Fiat Strada era de outra pessoa, moradora de São Paulo.

Policiais entraram em contato com familiares da suposta vítima e ouviram que o homem estava vivo e morando em Lins, no interior de São Paulo. Para as autoridades, o próprio Luciano informou que haviam chegado algumas contas em seu nome e que não teriam sido geradas por ele.

No entanto, ele não havia registrado nenhum boletim de ocorrência por extravio de sua habilitação e nem pelas contas geradas. Não há informação do motivo que levou a carteira de habilitação de Luciano estar na posse de Ernani.

Diligências foram feitas e a Polícia Civil conseguiu localizar o irmão da vítima em Dourados, informando o real nome do condutor do veículo.

Conforme o site, Ernani conduzia a picape no sentido para Nova Alvorada do Sul, quando na região do distrito de Nova Casa Verde, teria perdido o controle da direção, saindo da pista e capotando diversas vezes, parando somente nas margens da rodovia.

Mesmo com o grave acidente, a vítima conseguiu deixar o veículo e saiu andando, mas se escorou em uma árvore, onde acabou morrendo devido aos ferimentos.

Populares que passaram pelo local, acionaram o Corpo de Bombeiros, mas quando chegaram os militares puderam apenas constatar o óbito de Ernani. Além dos bombeiros militares, a PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e Perícia Criminal de Nova Andradina estiveram atendendo a ocorrência.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também