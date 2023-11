Motorista perde controle, capota Uno e duas crianças ficam feridas em Amambai

Durante o domingo (5), duas crianças ficaram feridas em um acidente de trânsito registrado na rodovia MS-156, trecho entre as cidades de Amambai e Caarapó. Elas estavam em um veículo Fiat Uno, que capotou na pista e parou nas margens da rodovia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, no carro ainda estavam duas pessoas adultas, que tiveram ferimentos leves. As vítimas não tiveram as idades divulgadas.

O motorista do Fiat Uno teria perdido o controle da direção por motivos ainda a serem apurados, saindo da pista e capotando algumas vezes, deixando o veículo ficou bastante danificado.

O Corpo de Bombeiros esteve pelo local e após prestar atendimento, encaminhou as vítimas para o Hospital Regional de Amambai.

