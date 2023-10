Motorista perde controle de carro em acidente e derruba muro de casa em Chapadão

No final da tarde desta terça-feira (3), um acidente envolvendo dois veículos terminou com o muro de residência derrubado em Chapadão do Sul - a 334 quilômetros de Campo Grande. A colisão entre os veículos teria acontecido após uma das condutoras ter desrespeitado a sinalização de 'Pare'.

O caso aconteceu no cruzamento das ruas dos Cines com dos Pardais. Tanto o Ford Ka, como a Fiat Strada eram conduzidas por mulheres.

Segundo o site Jovem Sul News, uma das condutoras não teria visualizado a sinalização de pare na pista, invadindo a preferencial e causando a colisão.

A condutora do Ford Ka, após o impacto, perdeu o controle da direção, passou por um terreno baldio e atingiu o muro de uma residência.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram atuando na ocorrência, mas não houve nenhum ferimento grave, apenas danos materiais nos dois veículos e na residência.

