Motorista perde controle e vai parar em vala de águas pluviais em Chapadão

Na manhã desta quarta-feira (30), o motorista de um Volkswagen Gol perdeu o controle e desceu uma ribanceira, parando somente na vala que serve para escoamento de águas pluviais nas margens da MS-306, em Chapadão do Sul - a 334 quilômetros de Campo Grande.

O motorista, de 50 anos, ficou retido no veículo e foi retirado com a ajuda do Corpo de Bombeiros, que fizeram o transporte da vítima para o Hospital Municipal, mas sem ferimentos graves.

Segundo o site Jovem Sul News, antes de descer a ribanceira, o veículo de passeio teria colidido contra um caminhão baú. A dianteira direita do caminhão ficou danificada, mas o motorista não teria sofrido nenhum ferimento.

A concessionária Way-306 esteve no local do acidente e assumiu a ocorrência após a primeira intervenção do Corpo de Bombeiros.

