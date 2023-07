Polícia prende motorista que atropelou e matou cabo do Exército em Bela Vista

Durante a manhã desta sexta-feira (28), foi preso Alyson da Silva Melo, suspeito de ser o condutor de um veículo que atropelou e matou o cabo do exército Gabriel Vinícius Soares Ribeiro, de 22 anos, no último domingo (23) em Bela Vista - a 324 quilômetros de Campo Grande.

A prisão do rapaz aconteceu na manhã de hoje, no Jardim Cristhais, em Dourados. Ele foi encontrado e detido após um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara da Comarca de Bela Vista.

Conforme informado pelo site Dourados News, ALyson deve responder pela prática de homicídio culposo na condução de veículo automotor, praticado com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Gabriel estava na companhia de um amigo, quando passeava a pé pela Avenida Edson Moraes e retornava de um evento, momento em que foi atropelado por uma caminhonete Mitsubishi L200. Naquele dia, Alyson não prestou socorro e fugiu do local.

Nas redes sociais, o 20° Regimento Cavalaria Blindado de Campo Grande, publicou uma nota de pesar confirmando a morte. De acordo com a nota, Gabriel Soares ingressou nas fileiras do Exército Brasileiro no ano de 2020 e desempenhava a função no Departamento do Pólo do Regimento.

