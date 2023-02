Motorista que atropelou e matou ciclista em Dourados é preso

O motorista, de 23 anos, que atropelou e matou Geovane Morales da Silva, 19 anos, no sábado (4), foi preso no final da tarde desta segunda-feira (6), na casa da namorada, onde estava escondido, no residencial Dioclécio Artuzi, em Dourados. O autor guardou o veículo, VW/Gol, na casa da mãe, no bairro Jóquei Clube.

A prisão foi realizada pelos Policiais do 2º Distrito Policial de Dourados, por não ter sido detido em flagrante, ele prestará depoimento, indiciado pelos crimes de homicídio culposo (quando não há intenção de matar), na direção de veículo automotor e omissão de socorro e em seguida liberado para responder o inquérito em liberdade.

O atropelamento ocorreu no sábado, por volta das 19 horas, na Linha do Proteirito, periferia de Dourados. Geovane, morador da região da sitioca Alvorada seguia de bicicleta, quando foi atropelado, em seguida o condutor fugiu do local, sem prestar socorro à vítima.

Geovane foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Vida, mas veio a óbito na madrugada de domingo (05).





