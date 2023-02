Motorista que morreu em acidente em Ivinhema faria aniversário no dia 20

Saiba Mais Interior Saveiro colide contra ônibus e motorista morre na BR-376, em Ivinhema

Sandro Pereira Gauto Cano, de 34 anos, completaria mais um ano de vida na próxima segunda-feira, dia 20 deste mês. Porém, sua vida foi interrompida após um grave acidente na BR-376, em Ivinhema, e ele morrer durante uma colisão envolvendo seu carro, uma Volkswagen Saveiro, com um ônibus de viagem.

Morador de Ivinhema, Sandro já escapou da morte em outubro de 2014, quando sofreu um grave acidente na mesma rodovia enquanto seguia em uma motocicleta no sentido de Deodápolis para Ivinhema e foi atingido por uma carreta.

Na época, ele teve sua perna amputada.

No carro ainda estava um passageiro, que seria seu colega, e que sobreviveu após ficar com alguns ferimentos e um corte na mão esquerda. No ônibus, estavam 12 passageiros e o motorista, que nada sofreram.

Segundo o site Ivinoticias, Sandro seguia na Saveiro no sentido de Amandina para Ivinhema, quando por motivos a serem apurados colidiu contra um ônibus da Viação Motta, que seguia no sentido contrário da pista.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), Corpo de Bombeiros e a Perícia Científica estiveram no local.

