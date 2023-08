Motorista tenta desviar de anta e tomba caminhão em Bataguassu

No início da noite de quarta-feira (2), o motorista de um caminhão tentou desviar de uma anta e acabou tombando o veículo carregado de eucalipto, na MS-395, no trecho que liga as cidades de Bataguassu e Brasilândia.

Toda a carga existente ficou espalhada na pista e o condutor não se feriu.

O caminhão tinha placas de Três Lagoas e seguia pela rodovia, quando o animal silvestre atravessou a pista, fazendo com que o condutor perdesse o controle do veículo e tombando.

Durante o atendimento, a pista ficou parcialmente interditada para quem seguia de Bataguassu para Brasilândia. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o motorista recusou atendimento, pois não sofreu nenhum tipo de ferimento.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) esteve no local e deu continuidade a ocorrência, enquanto aguardava a empresa responsável pela carga, que retirou a madeira da pista com auxílio de um trator.

