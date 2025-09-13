Menu
Motorista tenta fugir, mas é preso com drogas após perseguição com a PRF em Jardim

O preso não deu informações sobre origem ou destino da droga

13 setembro 2025 - 17h32Luiz Vinicius
Veículo ainda foi recuperadoVeículo ainda foi recuperado   (Divulgação/PRF)

Traficante, que não teve a identificação revelada, foi preso em uma ação da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal com 1,3 tonelada maconha na BR-267, em Jardim, nesta semana.

Segundo informações, durante a fiscalização, policiais receberam informação de que um Volkswagen Polo estava em fuga na região.

Os PRFs realizaram uma barreira e o acompanhamento tático até o motorista abandonar o veículo e tentar fugir a pé, sendo detido em seguida. 

No carro foram encontrados os tabletes de maconha. As equipes também descobriram que as placas utilizadas eram falsas e o carro possuía registro de furto, em Mogi das Cruzes, em São Paulo, desde abril de 2025. 

O preso não deu informações sobre origem ou destino da droga. Ele foi encaminhado à Polícia Civil em Jardim, juntamente com o ilícito. 

