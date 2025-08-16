Menu
Motorista tenta ultrapassagem, perde controle e capota na MS-395, em Bataguassu

Ele saiu da pista após desviar de um caminhão que seguia no sentido contrário da rodovia

16 agosto 2025 - 16h11Luiz Vinicius
Carro ficou bastante danificado após o acidenteCarro ficou bastante danificado após o acidente   (Cenário MS)

Casal, que não teve a identificação revelada, ficou ferido após o carro que estavam, um Chevrolet Astra, capotar na MS-395, entre Bataguassu e Brasilândia, na madrugada deste sábado (16).

Informações do portal Cenário MS apontam que o condutor teria tentado realizar uma ultrapassagem, mas foi impedido por um caminhão que vinha no sentido contrário da pista.

Assim, o motorista perdeu o controle da direção, saindo da pista e capotando nas margens da rodovia.

O homem saiu sozinho do veículo, no entanto, a esposa precisou aguardar a chegada do Corpo de Bombeiros para realizar a retirada.

Apesar da dinâmica do acidente, nenhum dos dois sofreu ferimentos graves, apenas escoriações e foram encaminhados para a Santa Casa de Bataguassu, para passar por melhor avaliação médica.

