Motorista tomba caminhão com 12 mil cigarros contrabandeados durante fuga em Naviraí

A Polícia Militar conseguiu prender um motorista, que não teve a identificação revelada, após uma tentativa de fuga e o tombamento de um caminhão recheado de cigarros contrabandeados neste fim de semana, em Naviraí.

Conforme divulgado pela polícia, durante o trabalho de patrulhamento, o caminhão foi avistado e foi dado ordem de parada, mas o motorista desrespeitou.

Foi feito o acompanhamento por alguns quilômetros, quando o motorista perdeu o controle do veículo e tombou na pista. Ele foi detido e encaminhado sob escolta para um hospital de Naviraí.

Enquanto era levado para a unidade hospitalar, os policiais fiscalizaram o caminhão e encontraram mais de 12 mil cigarros contrabandeados.

Após receber alta, o condutor do caminhão foi levado para a Delegacia da Polícia Federal, assim como a carga ilícita.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também