Interior

Motorista tomba caminhão e morre preso às ferragens na MS-162, em Sidrolândia

Suspeita é que caminhoneiro tenha dormido ao volante durante o trajeto

17 agosto 2025 - 08h16Luiz Vinicius
Caminhão estava carregado de raçãoCaminhão estava carregado de ração   (Lucas Amaral/Noticidade)

O caminhoneiro Edivanio Rosa de Oliveira, de 40 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito neste sábado (16), na MS-162, no trecho entre Sidrolândia e Maracaju. Ele tombou o caminhão e ficou preso às ferragens.

Conforme o site Noticidade, o caminhoneiro era residente de Dourados.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima havia carregado o caminhão com ração ainda em Maracaju, por volta das 20h de sexta-feira (15) e seguiria para Campo Grande.

Uma das suspeitas verificadas pela polícia na investigação preliminar, é que Edivanio possa ter dormido ao volante durante o trajeto e perdido o controle, saindo da pista e tombando o veículo, já que não há marcas de frenagens na rodovia.

Devido ao tombamento do caminhão, o corpo do motorista ficou preso às ferragens da cabine e foi necessário apoio do Corpo de Bombeiros para realizar o desencarceramento e auxiliar no trabalho da perícia.

Estiveram atuando, além dos militares, a PMR (Polícia Militar Rodoviária), Polícia Civil e Polícia Científica. O caso foi registrado como morte por causa indeterminada.

