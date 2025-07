Mototaxista sofre mal súbito, cai da moto e morre em Três Lagoas

O mototaxista Leonildo Pereira morreu na noite desta quinta-feira (10), após sofrer um mal súbito enquanto pilotava a motocicleta em uma via, próximo ao Cemitério Municipal de Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Ele era conhecido por ser um dos pioneiros no serviço de moto táxi na cidade, conforme o portal Folha Três Lagoas.

Segundo as informações, Leonildo estava pilotando a motocicleta e em determinado momento, sofreu um mal súbito, onde foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, mas mesmo com as manobras de reanimação, ele não resistiu.

O idoso construiu ma trajetória de respeito e amizade por onde passou, deixando uma marca importante na história do transporte alternativo da cidade, ainda conforme relatado pelo portal.

