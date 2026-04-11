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Movido por ciúmes, homem agride e morde companheira durante discussão em Amambai

Apesar dos fatos, a mulher informou que não tem interesse em solicitar medida protetiva de urgência

11 abril 2026 - 10h51Vinícius Santos
Polícia Militar atendeu o local da ocorrênciaPolícia Militar atendeu o local da ocorrência   (Divulgação/PMMS)

Uma mulher de 53 anos foi vítima de violência em razão do gênero na madrugada deste sábado (11), no município de Amambai, em Mato Grosso do Sul. O caso foi atendido pela Polícia Militar após a própria vítima acionar o telefone de emergência 190.

De acordo com informações da ocorrência, a mulher relatou aos policiais que estava sendo ameaçada pelo namorado, de 32 anos. Segundo o relato, os dois teriam iniciado uma discussão motivada por ciúmes, momento em que o acusado teria apertado o pescoço da vítima e mordido sua boca, causando lesão.

Ainda conforme a mulher, após as agressões o suspeito deixou o local e tomou rumo ignorado. A vítima também contou aos militares que o companheiro costuma apresentar comportamento agressivo quando faz uso de bebidas alcoólicas, ocasião em que passa a acusá-la de traição e a fazer ameaças. 

Ela relatou ainda que esta é a segunda vez, na mesma semana, que episódios semelhantes ocorrem e que, por temer por sua integridade física, decidiu acionar a polícia nesta ocasião.

Durante o atendimento, os policiais constataram que a mulher apresentava hematomas em ambos os braços, que, segundo ela, teriam sido provocados pelo namorado. 

Diante da situação, o caso foi registrado e a vítima encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Apesar dos fatos, a mulher informou que não tem interesse em solicitar medida protetiva de urgência.

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