Movido por ciúmes, homem agride e morde companheira durante discussão em Amambai

Uma mulher de 53 anos foi vítima de violência em razão do gênero na madrugada deste sábado (11), no município de Amambai, em Mato Grosso do Sul. O caso foi atendido pela Polícia Militar após a própria vítima acionar o telefone de emergência 190.

De acordo com informações da ocorrência, a mulher relatou aos policiais que estava sendo ameaçada pelo namorado, de 32 anos. Segundo o relato, os dois teriam iniciado uma discussão motivada por ciúmes, momento em que o acusado teria apertado o pescoço da vítima e mordido sua boca, causando lesão.

Ainda conforme a mulher, após as agressões o suspeito deixou o local e tomou rumo ignorado. A vítima também contou aos militares que o companheiro costuma apresentar comportamento agressivo quando faz uso de bebidas alcoólicas, ocasião em que passa a acusá-la de traição e a fazer ameaças.

Ela relatou ainda que esta é a segunda vez, na mesma semana, que episódios semelhantes ocorrem e que, por temer por sua integridade física, decidiu acionar a polícia nesta ocasião.

Durante o atendimento, os policiais constataram que a mulher apresentava hematomas em ambos os braços, que, segundo ela, teriam sido provocados pelo namorado.

Diante da situação, o caso foi registrado e a vítima encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Apesar dos fatos, a mulher informou que não tem interesse em solicitar medida protetiva de urgência.

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