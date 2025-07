MP abre procedimento para fiscalizar Conselho Tutelar de Dois Irmãos do Buriti

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou procedimento para acompanhar a regularização do Conselho Tutelar no município de Dois Irmãos do Buriti.

De acordo com o promotor de Justiça Marcos Martins de Britto, o Conselho está funcionando com cinco conselheiros titulares, mas sem suplentes. Diante da situação, o MPMS irá acompanhar o processo de escolha dos novos membros do Conselho Tutelar.

A Promotoria também requisitou o envio de cópia da Lei Municipal que regulamenta o funcionamento do Conselho no município, bem como do processo de escolha dos conselheiros.

Além disso, o MP mandou oficiar o prefeito de Dois Irmãos do Buriti, com cópia da portaria, solicitando que sejam adotadas as providências necessárias para garantir suporte adequado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) na condução do processo seletivo.

