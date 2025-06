MP abre procedimento para fiscalizar escolas em Deodápolis por falta de saneamento

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar a situação da Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Crescer e Aprender, em Deodápolis, que está sem acesso à água potável, sem abastecimento de água, sem saneamento básico e/ou sem banheiros.

A medida faz parte do projeto “Sede de Aprender”, criado por meio de acordo de cooperação técnica firmado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e outras instituições. O objetivo é ampliar e consolidar ações de fiscalização e controle do acesso à água potável e ao saneamento básico em escolas de todo o país.

Segundo relatório encaminhado pelo CNMP, a unidade educacional foi indicada como uma das instituições em situação crítica. O promotor Anthony Állison Brandão Santos determinou diligências para apurar o caso.

A Promotoria de Justiça de Deodápolis notificou a escola, na pessoa da diretora, para que apresente, em até 10 dias, informações detalhadas e documentação comprobatória sobre a situação relatada. Também foi oficiada a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), com solicitação semelhante.

Uma visita de inspeção à escola está marcada para o dia 27 de junho deste ano, às 14h. Além da Escola Crescer e Aprender, o MPMS também vai acompanhar a regularização da Escola Estadual Lagoa Bonita, que apresenta as mesmas deficiências estruturais.

Outro lado – A reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com a direção da Escola Crescer e Aprender e aguarda posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também