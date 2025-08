MP acompanha intervenções na MS-382 visando proteção da fauna silvestre

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu um procedimento para acompanhar o desenvolvimento das obras de pavimentação na rodovia MS-382, no município de Bonito. A atuação do órgão se concentra principalmente nas questões urbanísticas e na adoção de medidas para evitar atropelamentos de animais na região.

A apuração está sob responsabilidade do promotor de Justiça Felipe Blos Orsi e começou após uma denúncia que apontou a retirada de cercas de proteção que mantinham os animais dentro das propriedades rurais ao longo da rodovia.

Segundo a denúncia, a ausência das cercas coloca em risco não só os animais, mas também motoristas, motociclistas e demais usuários da via.

Em resposta ao MPMS, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) informou que a remoção e posterior reconstrução das cercas de proteção foram executadas conforme previsto no projeto executivo da obra.

